Премьер Украины во время визита в Турцию обсудил соглашение о зоне свободной торговли

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией позволит увеличить внешнеторговый оборот между странами до $10 млрд в год. Об этом сообщил в воскресенье глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе встречи с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком во время своего рабочего визита в страну.

"Украина и Турция имеют большой потенциал в сфере торгового сотрудничества", - цитирует его пресс-служба украинского правительства. "Уверен, что с подписанием соглашения о свободной торговле между нашими странами мы удвоим этот потенциал с $5 млрд ежегодного оборота до $10 млрд", - полагает Шмыгаль. Он также выразил надежду, что подписание соглашения состоится в ближайшее время. Министр промышленности и технологий Турецкой Республики, по информации пресс-службы украинского правительства, "отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины".

Премьер Украины также высказал предложение возобновить регулярные заседания Совместной украинско-турецкой группы по координации стратегического сотрудничества в сфере ОПК. Подобные заседания, по его мнению, позволят "эффективно имплементировать договоренности, достигнутые на уровне президентов Украины и Турции".

Президент Украины Владимир Зеленский в августе совершил официальный визит в Турцию, где провел встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи стороны заявили о договоренности достичь соглашения о свободной торговле между странами.