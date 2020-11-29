СМИ: Хайнань достиг ключевого момента в развитии и готовится к беспрецедентному росту

По их мнению, очередной мощный стимул для прогресса у острова появился 1 июня, когда была опубликована Генеральная программа по формированию Хайнаньского порта свободной торговли. Как полагают экономисты издания, первые полгода после этого важного исторического события стали "ключевым этапом, в ходе которого была проделана большая работа для обеспечения долгосрочного и устойчивого роста". За последние несколько месяцев местные власти, даже несмотря на пандемию, сумели заметно стимулировать экономическую активность, благодаря чему, по словам обозревателей, Хайнань "за сутки выполнял трехдневную норму".

Крупные инфраструктурные проекты

Воздушные перевозки - основной вид международного сообщения, стимулирующий развитие Хайнаньского порта свободной торговли. Благодаря беспошлинному режиму самолеты здесь заправляются топливом по самым выгодным и низким расценкам в Китае. Среди наиболее примечательных достижений в области инфраструктурного строительства за последнее время - завершение 2-го терминала международного аэропорта Феникс в городе Санья.

Ожидается, что благодаря расширению эта воздушная гавань, обеспечивающая регулярные перевозки людей и грузов в 98 городов (в том числе 36 населенных пунктов других стран), вскоре превратится в ключевой транспортный узел Азиатско-Тихоокеанского региона. Международный совет аэропортов недавно признал Феникс лучшим аэропортом с годовым пассажирооборотом 15-25 млн человек. В прошлом году он принял 123,2 тыс. рейсов и обслужил рекордные 20,1 млн пассажиров.

Не менее важное значение для Хайнаня имеет дорожная инфраструктура, способствующая его превращению в международный центр потребления и туризма. В регионе ведется активное строительство скоростных автотрасс и сопутствующих объектов. Так, недавно в городе Учжишань (центральная часть региона) был проложен самый длинный туннель провинции, протяженность которого превышает 4,8 км. Кроме того, в административном центре городе Хайкоу практически завершено аналогичное подземное сооружение протяженностью 2,7 км через главную водную артерию острова реку Наньдуцзян.

Выставочная деятельность

За последние полгода Хайнань заметно активизировал деятельность по организации выставок национального и глобального масштаба. Каждый раз на таких мероприятиях заключаются контракты, формируются деловые партнерства, стимулирующие экономический рост как самой провинции, так и всего Китая, ряда других стран. К примеру, в ходе трехдневной Международной выставки туристического оборудования, завершившейся 22 ноября, в которой приняли участие сотни компаний и производителей, были подписаны соглашения на 13,3 млн юаней (около $2 млн).

Учитывая большое влияние, которое оказывают такие события на развитие Хайнаня, недавно местные власти решили награждать организаторов крупных выставок и форумов премиями в размере до 7 млн юаней (около $1 млн). Ожидается, что благодаря этому в ближайшем будущем на территории провинции заметно активизируется деятельность подобного рода. Остров готовится к нескольким крупным мероприятиям, в частности к 1-й Китайской международной выставке потребительских товаров, которая 7-10 мая 2021 года состоится в международном конгресс-холле в Хайкоу.

Хайнань продолжает активно участвовать в мероприятиях на территории других регионов КНР. Например, в начале ноября провинция представила свой потенциал на ЭКСПО, которое прошло в Шанхае. Там индустриальный парк трансграничной электронной торговли Санья заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с зарубежными компаниями, представляющими более чем 20 крупных брендов в области пищевой продукции и товаров широкого потребления.

Недавно хайнаньская администрация утвердила новую стратегию, нацеленную на расширение и укрепление внешних контактов Хайнаня. Официально эта правительственная программа начала действовать с 1 сентября. Предполагается, что она сможет вдохнуть новые силы в выставочную индустрию, увеличит количество перспективных проектов национального и глобального уровня.

Беспошлинная торговля

По мнению многих китайских и иностранных туристов, магазины duty-free следует считать одним из основных преимуществ при посещении Хайнаня с целью отдыха. Программа развития беспошлинной торговли на острове была запущена в тестовом режиме еще в 2011 году. За последние 10 лет в провинции появилось четыре ключевых объекта подобного рода, два из которых расположены в Хайкоу, остальные - в курортном городе Санья (юг острова) и в небольшом урбанизированном населенном пункте Боао (восток). Там любой желающий может воспользоваться привлекательными скидками и по умеренным ценам приобрести продукцию любимых брендов.

Благодаря таким специальным торговым площадкам хайнаньское правительство стимулирует развитие потребительского туризма. Одновременно это способствует созданию новых рабочих мест, выполнению плана по ликвидации бедности. К концу текущего года на острове должны появиться пять беспошлинных магазинов, из них три в Санья и еще два в Хайкоу.

1 июля власти Хайнаня объявили новую, более либеральную политику в области беспошлинной торговли. С этого момента и по конец октября продажи в местных магазинах дьюти-фри превысили 12 млрд юаней (более $1,8 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 214%.

Международная логистика

Трансграничные проекты в области транспортных коммуникаций играют важную роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. Один из объектов, на которые администрация острова возлагает особенно большие надежды, - международный порт Янпу, специализирующийся на обслуживании крупных контейнерных судов. В 2019 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней ($3,7 млрд).

В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР к 2035 году он превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.

Привлечение иностранных специалистов

За последние полгода власти Хайнаня активизировали политику по привлечению квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Согласно официальной статистике, здесь обосновались и трудятся уже более 10 тыс. человек, относящихся к этой категории. Для них недавно был установлен льготный подоходный налог, максимальная ставка которого составляет 15%. Ряд иностранцев, получивших статус ценных кадров, имеет право получить вид на жительство или разрешение на постоянное проживание сроком до пяти лет.

Одной из существенных мер по привлечению ценных работников на Хайнане за последние несколько месяцев стало создание первого в провинции государственного инвестиционного фонда по оказанию поддержки профессионалам и предпринимателям, который уже приступил к реализации программы финансирования. Его первоначальный капитал составил 210 млн юаней (порядка $31 млн) и, как ожидается, в ближайшее время будет увеличен до 1 млрд юаней (примерно $150 млн). Эта финансовая организация планирует вкладывать средства в предприятия, созданные при участии талантливых специалистов.

Цели развития Хайнаньского порта свободной торговли

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли, в соответствии с которой к 2025 году на Хайнане должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал этого региона, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов.