Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась без консенсуса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Неформальные консультации министров мониторингового комитета ОПЕК+ вечером 29 ноября завершились без консенсуса относительно того, какой уровень добычи нефти рекомендовать странам альянса на первые месяцы 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

"Встреча закончилась. Нужно продолжить консультации и переговоры", - сказал он. При этом собеседник подтвердил, что консультации продолжатся в понедельник.

Одновременно агентство Bloomberg сообщает, что некоторые члены комитета не согласны с тем, что смягчение ограничений нужно отложить с января 2021 года на более поздний срок.

Целью консультаций мониторингового комитета является вынесение рекомендации по уровням добычи нефти странам альянса на первые месяцы 2021 года. Изначальный план сделки, утвержденный еще в апреле этого года, предусматривал постепенное смягчение ограничений с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до 5,8 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Однако из-за второй волны коронавируса, которая сопровождается новыми локдаунами, многие члены ОПЕК+, главным образом ближневосточные страны, посчитали, что ослабление ограничений нужно отложить. Так, предлагалось продлить действующий уровень сокращения добычи на три месяца или даже на полгода в 2021 году.

На 30 ноября запланирована министерская встреча стран ОПЕК, на которой должна быть рассмотрена рекомендация мониторингового комитета по уровням добычи. Однако она намечена на 16:00 мск, то есть у министров еще есть полдня в понедельник для продолжения консультаций.