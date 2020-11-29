Nord Stream 2 AG может возобновить укладку "Северного потока - 2" с 5 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии. Это следует из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде.

В документе отмечается, что, вероятно, с 5 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года в исключительной экономической зоне Германии будут проводиться работы по завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" на участке к югу от Адлергрунд. Это последняя точка "Северного потока - 2" до датской экономической зоны с немецкой стороны.

"На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии", - добавили в Nord Stream 2 AG.

Между тем, в компании ТАСС не подтвердили дату возобновления работ по строительству "Северного потока - 2", сославшись на то, что сроки работ зависят от ряда факторов, в том числе погодных условий.

Срок действия извещения мореплавателям действует до 15 января 2021 года.