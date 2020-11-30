Главы кабминов стран ШОС обсудят борьбу с COVID-19, вопросы экономики и торговли

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции. Как сообщили в аппарате правительства РФ, в числе основных тем встречи - преодоление последствий новой коронавирусной инфекции, укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей, переход к взаимным расчетам в национальных валютах, транспортная взаимосвязанность в ШОС и развитие региональных связей.

"Основное внимание на предстоящем заседании планируется уделить рассмотрению перспектив развития экономик государств - членов ШОС прежде всего в контексте преодоления последствий новой коронавирусной инфекции", - указали в кабмине РФ. Как ожидается, главы правительств обсудят взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. Эта тема подробно рассматривалась в текущем году на встречах министров здравоохранения и глав санитарно-эпидемиологических служб стран ШОС. Стороны решили подготовить обзор передовых мер по противодействию распространению COVID-19 и комплексный план совместных мер по преодолению угроз эпидемий на пространстве региона.

Кроме того, главы правительств в понедельник обсудят укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей с акцентом на реализацию итогов заседания Совета глав государств ШОС, состоявшегося 10 ноября в формате видеоконференции. "На заседании также запланирован обмен мнениями о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС до 2035 года в областях торговли, финансов, инвестиций, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, таможни, цифровизации, телекоммуникаций и в других сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщили в аппарате правительства. Конкретные шаги на этих направлениях будут закреплены в проекте плана по реализации программы на 2021-2025 годы, который выносится на утверждение глав правительств ШОС на нынешнем заседании.

Развитие регионов стран ШОС

Главы правительств также планируют обсудить ход подготовки дорожной карты по переходу к взаимным расчетам в национальных валютах, а также формирование Банка лучших решений в сфере развития удаленных территорий государств ШОС. "Особое внимание предполагается уделить работе Форума глав регионов, первое заседание которого прошло под председательством Челябинской области 29 октября 2020 года. Ориентиры выстраивания межрегионального сотрудничества отражены в программе, принятой на заседании Совета глав государств в 2019 году в Бишкеке", - говорится в материалах кабмина РФ.

Ожидается, что участники обменяются мнениями по вопросам транспортной взаимосвязанности в ШОС. В кабмине отметили, что в развитие Соглашения между правительствами ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок до конца 2020 года планируется открыть шесть маршрутов. На встрече также предстоит определить практический алгоритм выполнения пятилетнего плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, а также концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. Кроме того, участники рассмотрят реализацию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, будет утвержден бюджет организации на 2021 год и одобрено совместное коммюнике по актуальным вопросам международной и региональной экономической повестки.

Председательство Индии

Заседание Совета глав правительств государств ШОС пройдет в понедельник под председательством Индии. Эту страну на мероприятии представит вице-президент Венкая Найду. Он проведет заседание в виртуальном формате из Нью-Дели. Как указывает МИД Индии на своем официальном сайте, впервые эта страна будет председательствовать на таком совещании после того, как Индия получила полноправное членство в ШОС в 2017 году.

Как отмечает индийское внешнеполитическое ведомство, Индия рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как важную региональную организацию для продвижения партнерства в таких областях, как поддержание мира, безопасность, торговля, экономика и культура. Индия привержена расширению сотрудничества с ШОС и тому, чтобы играть в организации активную, позитивную и конструктивную роль, указали в министерстве.

Индийская сторона вступила в должность председателя Совета глав правительств стран - членов ШОС 2 ноября 2019 года в порядке ротации от предыдущего председателя - Узбекистана - и завершит свой годичный срок полномочий 30 ноября 2020 года проведением 19-й сессии Совета глав правительств ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.