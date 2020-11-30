Опрос: более 80% бизнесменов в РФ сообщили о снижении выручки по итогам 10 месяцев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 80% российских предпринимателей сообщили о снижении своей выручки по итогам 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в мониторинге "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", который имеется в распоряжении ТАСС.

Мониторинг проводился в ноябре институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей, в опросе приняли участие руководители и владельцы 5 744 компаний из всех 85 регионов России.

"Согласно мониторингу, 83,7% респондентов указали, что за прошедшие 10 месяцев 2020 года их выручка снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, 19% респондентов указали, что выручка снизилась больше 80% или их бизнес уже закрылся. Увеличение выручки и стабильную работу по сравнению с 2019 годом констатировали только 13,3% респондентов", - отмечается в материалах исследования.

Основной трудностью, с которой пришлось столкнуться большинству компаний, по мнению 64% предпринимателей, стало то, что спрос на продукцию не восстановился с момента начала пандемии. По данным опроса, 81,9% респондентов указали, что спрос на продукцию их компании за 10 месяцев "или сильно уменьшился, или совсем исчез". При этом 18,2% опрошенных отметили, что спрос на продукции их компании "не изменился, или немного увеличился".

В случае введения повторной самоизоляции 76,9% предпринимателей "оценили шансы на выживание их компании 50 на 50". При этом, как сообщили 23 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ, "на федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется".

Новый пакет мер поддержки

Меры поддержки, согласно мониторингу, получили чуть более половины предпринимателей, при этом 45,34% респондентов указали, что не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки. Самыми популярными мерами у тех, кто получил господдержку, стали отсрочка по всем видам налогов (за исключением НДС), кредитование под 2% на возобновление деятельности, продление сроков уплаты страховых взносов.

"Так как экономика восстанавливается после первой волны кризиса гораздо хуже, чем ожидалось, кроме того, началась вторая волна, то во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса", - говорится в выводах по итогам мониторинга.

Предприниматели считают, что главными мерами поддержки в будущем должны стать снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности (за это выступили 52,3% респондентов), отказ от закрытия бизнеса на карантин (46,5%), выплата новых прямых субсидий в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений (27,1%).