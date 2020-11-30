Страны ОПЕК обсудят добычу на 2021 год на фоне внутренних разногласий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Угроза новых разногласий нависла над соглашением ОПЕК+ после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса. Вечером в воскресенье министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев. Впрочем, у них остается еще полдня понедельника, в 16:00 мск рекомендация должна лечь на стол обсуждений членов ОПЕК.

Встречу стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, запланированную на 30 ноября и 1 декабря, рынок ждет с нетерпением. Именно сложные и беспрецедентные договоренности стран нефтеэкпортеров в апреле этого года позволили стабилизировать объем предложения нефти, а цены на сырье вернуть почти до $50 за баррель буквально со дна.

По плану, составленному еще весной, с начала 2021 года ограничения по добыче должны смягчиться с 7,7 млн б/с до 5,8 млн б/с. Но из-за новых локдаунов на фоне второй волны коронавируса в ОПЕК+ всерьез задумались о целесообразности наращивания добычи с 1 января.

Согласно прогнозу техкомитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, если страны альянса увеличат добычу нефти с 1 января на 1,9 млн б/с, а эпидемиологическая ситуация в мире при этом продолжит ухудшаться, то это может привести к росту запасов нефти стран ОЭСР до 0,5 млрд баррелей выше средней за пять лет нормы. При этом на рынке может сложиться переизбыток предложения в объеме 1,9 млн б/с.

Как результат, внутри альянса созрел альтернативный сценарий, согласно которому действующий уровень ограничений нужно продлить еще на квартал или даже на полугодие. В этом случае, подсчитали эксперты техкомитета, рынок нефти будет устойчиво находиться в состоянии дефицита на протяжении всего года.

Дорога ложка к обеду

Наблюдатели ожидали, что именно такую рекомендацию о продлении ограничений на 7,7 млн б/с мониторинговый комитет вынесет на заседании 17 ноября. Однако тогда комитет не смог прийти к консенсусу и взял время на размышления до конца месяца.

Внести ясность должны были неформальные консультации членов мониторингового комитета 29 ноября. Но онлайн-встреча, длившаяся два часа, и в этот раз завершилась без единогласия. По словам источника ТАСС, знакомого с ходом переговоров, категорически против переноса смягчений выступил Казахстан. Не определились со своей позицией ОАЭ. При этом, по данным другого собеседника ТАСС, Россия и Саудовская Аравия в целом придерживаются единой позиции по поводу продления ограничений в 2021 году.

Консультации членов мониторинга продолжатся в понедельник. Если и эти переговоры не приведут министров к консенсусу, то министерская встреча стран ОПЕК, назначенная на 16:00 мск, не сможет принять решение по уровням добычи на 2021 год. Во вторник, 1 декабря, аналогичное решение должны принимать страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении.

В предыдущий раз, когда страны ОПЕК+ не смогли преодолеть свои разногласия на встрече 6 марта 2020 года в Вене, котировки нефти только за один торговый день обвалились на треть. А в апреле цена нефти Brent опускалась до 20-летнего минимума, стоимость североамериканской смеси WTI и вовсе впервые в истории опустилась до отрицательных значений.