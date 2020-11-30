Британские фирмы не смогут устанавливать оборудование Huawei в сетях 5G с осени 2021 года

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Британским компаниям будет запрещено устанавливать оборудование китайской технологической корпорации Huawei при создании сетей связи пятого поколения (5G) с сентября 2021 года. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливера Даудена.

По его словам, исключения будут сделаны только для тех фирм, которые уже задействуют оборудование Huawei при развертывании сетей 5G. Данный запрет является частью широкой программы правительства королевства по ограничению участия компаний, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, в масштабных телекоммуникационных проектах. В рамках этого плана Дауден представил специальную "Стратегию по диверсификации цепочки поставщиков, участвующих в создании сетей 5G". Как подчеркивается в документе, Великобритании необходимо "избавиться от зависимости от ряда операторов".

На реализацию задач в этой сфере правительство только на первом этапе выделит 250 млн фунтов ($332 млн). Стратегия, в частности, предполагает создание Национальной лаборатории по телекоммуникациям.

В отношении компаний, которые нарушат положение о поэтапном выводе из национальных сетей оборудования Huawei, предлагается ввести штрафы до 100 тыс. фунтов стерлингов ($133 тыс.) в день. По замыслу авторов инициативы, следить за исполнением закона должен будет британский медиарегулятор Ofcom. Ожидается, что законопроект с внесенными предложениями будет обсуждаться в парламенте во втором чтении 1 декабря.

Британские власти ранее объявили о том, что с 31 декабря этого года операторы связи в стране не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году вся продукция этой китайской корпорации в британских сетях пятого поколения будет заменена на аналоги, произведенные другими компаниями.

Решение о выведении оборудования Huawei было принято Лондоном после того, как Вашингтон ввел новые санкции против китайской компании, а британский Национальный центр кибербезопасности подготовил отчет о рисках сотрудничества с ней. Ранее действующий президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei якобы угрожает национальной безопасности. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).