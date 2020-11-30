Григоренко: новая система KPI позволит оценить эффективность работы институтов развития

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Система KPI ляжет в основу оценки эффективности институтов развития, о масштабной оптимизации которых было объявлено 23 ноября. Новый подход позволит оценить их работу в динамике, сообщил вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"В части оценки эффективности институтов развития также будет реализован совершенно новый подход - новая система KPI. Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система онлайн-мониторинга, которая дает для этого данные; о ней я уже говорил", - отметил Григоренко. По его словам, система мониторинга достижения национальных целей развития России позволит "в режиме реального времени оценить, насколько достигаются запланированные результаты".

Глава аппарата правительства уточнил, что ключевые показатели оценки эффективности институтов развития будут утверждены в 2021 году. "Что же касается "сроков вообще", то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI", - отметил он.

Григоренко добавил, что в результате реформы планируется выйти на совершенно иную модель работы, другое целеполагание, которое будет отвечать современным вызовам и реалиям. "Проекты, необходимые для реализации национальных целей, будут отбираться с участием министров и заместителей председателя правительства, а значимые для регионов - главами субъектов. Будет сформирована новая система управления отбором проектов ВЭБ.РФ. Она предусматривает обязательное прохождение всеми представленными заявками экспертизы на соответствие проекта национальным целям, а также профилю института развития. Таким образом, работа с конкретными заказчиками будет направлена на достижение конкретных целей", - сообщил он.

Поясняя, почему было принято решение о концентрации функций неотраслевых институтов развития именно в ВЭБ.РФ, Григоренко отметил, что в этом вопросе был "учтен как масштаб функций этого института развития, так и его опыт в инвестиционной деятельности". "В первую очередь на базе ВЭБ.РФ нам нужен крупный и централизованный инвестиционный блок, это вытекает из наших задач. Ну и, наконец, функционал многих переданных институтов развития для нынешнего председателя Внешэкономбанка не новый. Игорь Шувалов до 2018 года непосредственно отвечал за работу большой части институтов, сейчас вошедших в ВЭБ.РФ. Он и его команда знают эти институты лучше, чем кто-либо другой", - заключил Григоренко.

23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, часть объединится с другими, схожими по функционалу, а практически каждый пятый ждет ликвидация. В частности, ВЭБ.РФ получит в свое управление восемь институтов: Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).