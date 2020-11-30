Число резидентов ТОР "Забайкалье" выросло до 18 за счет проекта консервного завода

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/. Управляющая компания территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" подписала соглашение о включении в ТОР проекта завода мясных консервов в поселке Агинское. Таким образом число резидентов выросло до 18, сообщил ТАСС директор управляющей компании Вячеслав Костин.

"Подписано 18-е соглашение в рамках ТОР "Забайкалье". Это проект ООО "Агинский мясокомбинат", он предусматривает создание современного предприятия по глубокой обработке мяса. Это баранина, говядина и свинина. Будут производить мясные консервы на базе старого, почти заброшенного комбината в поселке Агинское", - сказал Костин.

Предполагается, что завод начнет работу уже в 2021 году, инвестор вложит 4 млн рублей и создаст 13 рабочих мест.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. За год существования территории опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест. Ранее было заключено 17 соглашений с инвесторами, которые должны вложить 131 млрд рублей и создать более 5,2 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

В числе тех проектов, которые вошли в ТОР, освоение Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе.