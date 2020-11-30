Поиски месторождений газа и нефти в Калмыкии планируют закончить к апрелю 2021 года

ЭЛИСТА, 30 ноября. /ТАСС/. Геологическая разведка месторождений газа и нефти в Калмыкии должна завершиться к апрелю будущего года. На сегодняшний день участники экспедиции уже проделали половину из запланированных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природы РФ.

Ранее сообщалось, что на Хаптагайском участке Калмыкии впервые после почти 30-летнего перерыва возобновились геологические работы по изучению недр. В проекте "Комплексные геолого-геофизические работы на Хаптагайском участке нераспределенного фонда недр с целью обоснования приоритетных направлений ГРР на нефть и газ в надсолевых отложениях" участвуют Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство по недропользованию, Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, правительство Калмыкии.

"Геологи, задействованные в масштабном проекте по поискам месторождений нефти и газа на Хаптагайском участке в Калмыкии, планируют выполнить сейсморазведочные работы в объеме 1 тыс. погонных км и таким же объемом - электроразведочные исследования. Сейчас выполнено более 50% от общего объема работ. Ориентировочные сроки завершения работ по сейсморазведке - февраль 2021 года, по электроразведке - март будущего года", - сказали в пресс-службе Минприроды.

Из-за сложных погодных условий - сильных ветров, создающих помехи для записи данных, выполнение работ замедлилось, но полной остановки не происходит, и участники масштабного проекта рассчитывают уложиться в запланированные сроки, пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ведут на федеральные средства по госзаданию поиски нефти и газа, оценки запасов подземных вод в рамках этих работ не предполагается. Однако технология проведения электрометрических работ позволяет наряду с поиском участков нефтегазонакопления выявлять в недрах и источники подземной воды. В настоящее время выявлен песчаный пласт, насыщенный подземными водами с предположительно низкой минерализацией, добавили в пресс-службе.

Инвестиции в масштабный проект по поискам месторождений нефти и газа в Калмыкии оцениваются в 500 млн рублей, средства выделяются из федерального бюджета. Хаптагайский участок, площадь которого составляет 8 тыс. кв. км, расположен на территории Октябрьского, Малодербетовского, Сарпинского районов региона.