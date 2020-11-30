Объем инвестиций в развитие промзон в Москве составит 25 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около 25 млрд рублей вложат в Москве в развитие четырех бывших промзон. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 га появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей. Будет создано более 5,2 тыс. рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова. Срок вложения инвестиций не уточняется.

Владельцы промзон Братцево и Чертаново могут в течение шести месяцев обратиться в мэрию Москвы для заключения договоров о комплексном развитии территории и предоставить разработанную документацию по ее планировке. Если собственники не найдут возможности заняться реализацией проектов самостоятельно, город найдет инвесторов через аукцион.

В Москве обследовали все промышленные зоны, их общая площадь составляет 14,9 тыс. га. На данный момент планируется развитие 122 территорий общей площадью 1,9 тыс. га, на них планируется построить более 37 млн кв. м объектов производственного, социального и жилого назначения.