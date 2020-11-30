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В МЭР сообщили, что кредиты бизнесу под 0% помогли сохранить 1,2 млн рабочих мест в России

В Минэкономразвития уточнили, что по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% заключено 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд руб.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Программа беспроцентного кредитования пострадавших из-за пандемии коронавируса предприятий позволила сохранить 1,2 млн рабочих мест, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"По программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% заключено 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд рублей. Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что беспроцентные кредиты оказались своевременной помощью бизнесу в условиях пандемии и позволили поддержать 1,2 млн рабочих мест. Субсидию получили предприниматели и организации, включенные в список пострадавших отраслей, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса", - сказали в пресс-службе, подводя итоги программы.

Программа кредитования под 0% на выплату заработной платы действовала с 30 марта по 1 октября, ее участниками были 50 российских банков. Объем кредита рассчитывался исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

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