"Почта России" привлекла 7,5 млрд рублей кредитов на цифровую трансформацию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Почта России" привлекла свыше 7,5 млрд рублей по ставкам менее 3% годовых по программе льготного кредитования Минцифры РФ для финансирования в 2020-2024 годах проектов цифровой трансформации. Об этом говорится в сообщении компании.

"Почта" заключила три кредитных соглашения со Сбербанком, Райффайзенбанком и Альфа-банком. В частности, кредитные средства будут направлены на развитие интеллектуальной системы управления сортировкой, платформы управления геораспределенным хранением и комплектацией заказов, оптимизированной онлайн-платформы по предоставлению продуктов и услуг.

Кроме того, в рамках цифровизации "Почта" занимается развитием платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения деятельности по управлению региональной сетью, единой инфокоммуникационной платформой, единой автоматизированной системой отделений и единой информационно-аналитической платформой (DataCloud).

"Почта России", уточняют в компании, уже находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора. Запущены такие сервисы, как отправка посылок по номеру телефона, предварительная запись в отделения, заказ курьерской доставки отправлений через мобильное приложение, электронная подписка на журналы и газеты, электронные платежи и переводы. В 2019 году выручка "Почты России" от цифрового бизнеса составила 21,2 млрд руб. по сравнению с 7,3 млрд руб. в 2018 году.

Программа льготного кредитования для компаний на реализацию задач по цифровой трансформации запущена Минцифры РФ в августе 2020 года. Основное условие для получения кредита заключается в том, что средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд руб. и до 10 млрд руб. на программы, включающие несколько проектов.

Механизм льготного кредитования запущен в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика".