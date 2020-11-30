Мишустин поручил разработать динамические показатели эффективности институтов развития

Как сообщила в понедельник пресс-служба кабмина, "работа обновленных институтов развития будет оцениваться на базе ключевых показателей эффективности".

"В новой системе ключевых показателей эффективности приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение поставленных президентом национальных целей. Особенностью нового подхода будет оценка качества работы институтов в динамике, а не в конце года", - указывается в сообщении пресс-службы.

Мишустин также подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития, которую возглавит вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Председатель правительства также поручил федеральным министерствам и "ВЭБ.РФ" представить планы-графики проведения реформы. Дмитрию Григоренко в свою очередь поручено до 25 декабря 2020 года обеспечить их утверждение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в состав группы также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин. Ответственным секретарем группы назначен заместитель директора Департамента экономического развития и финансов правительства России Владимир Москвитин.