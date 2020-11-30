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В Башкирии владельцев электромобилей освободили от транспортного налога на три года

Эта мера направлена на стимулирование спроса на такие автомобили

УФА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии на три года освободили от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей, льгота коснется и организаций. Эта мера направлена на стимулирование спроса на такие автомобили, сообщила пресс-служба парламента республики.

"Мы освободили от его уплаты владельцев электромобилей, в соответствии с законом налог можно не платить три года. Льгота в равной степени касается как организаций, так и физических лиц и распространяется на владельцев двух и более транспортных средств. Налог можно не платить по выбору за одно их них", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева.

Льгота затронет только электромобили, автомобили с гибридными силовыми установками в перечень освобожденных от налога не входят, подчеркнули в пресс-службе. По мнению депутатов, нововведение повысит спрос на экологичный транспорт и позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу крупных городов.

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