В Москве не планируют закрывать фудкорты в торговых центрах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Фудкорты в московских торговых центрах дополнительно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер. Ограничивать их работу в столичных ТЦ не планируется, сообщил ТАСС в понедельник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент услуг.

Ранее ограничения на работу фудкортов были введены в ряде регионов РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Чувашии, Калининградской и Новгородской областях.

"Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе на фудкортах. Есть нарушения, но планов закрывать фудкорты в ТЦ нет: усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников", - сказал Немерюк.

Он добавил, что закрытие фудкортов может негативно повлиять на прибыль торговых центров. По его словам, в целом в торговых центрах соблюдаются противоэпидемические меры.

Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что любое учреждение торговли и услуг, салоны красоты, спортивные клубы и торговые центры могут присоединиться к системе регистрации посетителей с помощью чекинов. Компании, которые хотят информировать своих покупателей и клиентов о возможном контакте с заразившимися коронавирусом, могут получить уникальные QR-коды в личном кабинете на mos.ru.

О системе

Система чекинов заработала 19 октября в ночных заведениях Москвы, с 5 ноября она была распространена на здания правительства столицы, а с 12-го - на все городские префектуры и управы. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.

К 25 ноября к новой системе в Москве подключились более 4,1 тыс. организаций. В общей сложности в городе QR-коды для посетителей ввели свыше 8,3 тыс. отдельных мест. За этот период в системе зачекинились 2,1 млн человек, более 1,5% или свыше 30 тыс. человек из них получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них возможно был контакт с кем-то из заболевших.