Москва может выйти на импортозамещение четверти поставок швейных фабрик Восточной Европы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Четверть всех поставок предприятий легкой промышленности из Юго-Восточной Азии и Восточной Европы можно будет в перспективе импортозаместить через биржу контрактного производства Московского инновационного кластера (МИК), сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Старт работы сектора легкой промышленности на онлайн-бирже контрактного производства МИК состоялся в середине сентября, и мы видим, насколько он оказался востребован. К нему уже присоединились 100 региональных компаний. Кроме того, были заключены первые сделки на сумму около 3 млн рублей. В перспективе мы планируем выйти на импортозамещение четверти всех поставок из Юго-Восточной Азии и Восточной Европы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Через биржу предприятия легкой промышленности могут находить производителей взрослой, детской и специальной одежды, обуви и аксессуаров. Стандартизированный заказ на контрактное производство можно разместить в личном кабинете. После этого биржа автоматически подберет исполнителей, подходящих по цене и логистике. Здесь же можно подписать документы онлайн с использованием электронной подписи. Кроме того, есть доступ к сервису факторинга, он позволяет работать на условиях отсрочки платежа.

"В период пандемии отечественные фабрики реализуют возможности производств лишь на 60-65%. В этой ситуации биржа позволяет загрузить производственные мощности и, как следствие, увеличить показатели импортозамещения на внутреннем рынке. В глобальном смысле система цифровой платформы - ключевой агрегатор для формирования высокопроизводительного сектора", - пояснил председатель комитета по швейной промышленности Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Дмитрий Шишкин, слова которого также приведены в сообщении.