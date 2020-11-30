Судно снабжения для подачи труб "Северному потоку - 2" переместилось в Калининград

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2", поздним вечером 29 ноября вышло из порта Светлый и переместилось в порт приписки - Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

"Иван Сидоренко" прибыл в порт Светлый более двух месяцев назад и почти все это время простоял на якоре. В настоящее время судно пришвартовано в порту Калининграда.

Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами - трубами, цементом, буровыми соляными растворами, запчастями, топливом, водой и продовольствием. Также оно может использоваться для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам. Ранее сообщалось, что "Иван Сидоренко" изначально был построен в рамках договора между Объединенной судостроительной корпорацией и ООО "Газпром флот" в интересах "Газпрома" на строительство двух судов снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, суда снабжения "Умка" и "Финвал" и судно обеспечения "Балтийский исследователь" в настоящее время находятся в Балтийском море у Куршской косы.

Оператор строительства "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG - вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Название этого судна компанией пока не раскрывается.

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что оператор строительства газопровода - Nord Stream 2 AG - может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода на участке к югу от Адлергрунда. Это последняя точка "Северного потока - 2" до датской экономической зоны с германской стороны.