Курс евро на открытии торгов Мосбиржи вырос до 91,31 руб.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,59%, до отметки 76,3 руб., курс евро - на 0,63%, до 91,31 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Курс доллара поднялся выше 91 руб. впервые с 17 ноября.

По состоянию на 10:21 мск, доллар и евро продолжили укрепляться по отношению к рублю. Так, доллар торговался по 76,185 руб. (+0,44%), а евро - по 91,165 руб. (+0,47%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,38% и достигал 3130,88 пункта, а индекс РТС - на 0,18%, до 1300,14 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3127,58 пункта (-0,48%), а РТС - на уровне 1293,1 пункта (-0,72%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,13% - до $47,22 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,99% и торгуется на уровне $44,83 за баррель.