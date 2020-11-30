Компания Altus Capital может получить до 29,9% акций "Детского мира"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания Altus Capital объявила о начале процедуры сбора заявок о заключении договоров купли - продажи акций "Детского мира", рассчитывает получить до 29,9% акций ретейлера, говорится в сообщении инвестиционно-консалтинговой компании.

"В результате акцепта поданных заявок покупатель намеревается приобрести не более 220 млн 961 тыс. акций, составляющих 29,9% от общего количества размещенных акций", - говорится в сообщении. Инвестиционной компанией, определенной Altus Capital для приобретения акций, является компания "Галф Инвестментс Лимитед", учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Бермудских Островов. Предлагаемая покупная цена составит 160 рублей за одну акцию.

Акции выкупаются с премией к рынку. "Покупная цена предусматривает: премию в размере 27,9% по отношению к цене акции на момент закрытия торгов акциями на Мосбирже 27 ноября 2020 года в размере 125,12 рубля; премию в размере 33,3% по отношению к средневзвешенной цене акции по результатам торгов на Мосбирже за один месяц (120 рублей); премию в размере 38% по отношению к средневзвешенной цене акции по результатам торгов на Московской бирже за три месяца (115,93 рублей); премию в размере 43,2% по отношению к средневзвешенной цене акции по результатам торгов на Московской бирже за шесть месяцев (111,74 рублей); премию в размере 42,9% по отношению к цене за акцию на последнем SPO компании, проведенном в сентябре 2020 года (112 рублей)", - отмечает компания, которая будет принимать заявки до 18 декабря 2020 года.

Предложение Altus Capital не распространяется на акционеров "Детского мира" в США и зависимых территориях.