Акции "Детского мира" росли более чем на 14% на корпоративных новостях

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Акции "Детского мира" в ходе торгов на Московской бирже прибавляли 14,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 144,36 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее компания Altus Capital объявила о начале процедуры сбора заявок о заключении договоров купли - продажи акций "Детского мира" и рассчитывает получить до 29,9% акций ретейлера.

По состоянию на 10:30 мск бумаги компании находились на уровне 142 рубля за акцию (рост на 12,27%).

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов "Детский мир" представлена 782 магазинами, расположенными в 302 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - пятью магазинами.