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Пандемия COVID-19
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Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ до конца 2021 года продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год - до 31 декабря 2021 года", - сказал председатель кабмина.

По его словам, "именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции". "В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача - продолжить их поддержку", - уверен Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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