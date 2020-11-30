Азербайджан построит автодорогу до границы с Арменией

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Азербайджан планирует построить автодорогу до границы с Арменией по территории, перешедшей под контроль республики в Карабахе. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог страны Анар Наджафли.

"Новая дорога - это автомагистраль Горадиз - Миндживан - граница с Арменией", - сказал он в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend, уточнив, что уже начались проектировочные работы.

Он добавил, что в будущем эта магистраль может быть проложена и дальше - от границы Армении в направлении Нахичевани.

Ранее в Азербайджане началось строительство автомагистрали из Физулинского района до перешедшего под контроль Баку города Шуша. Ее протяженность составит 101,5 км.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.