В институте Росатома разработали трубки для ирригации космической оранжереи на МКС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ученые Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО "ВНИИНМ), входящего в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ", приняли участие в проекте создания российской конвейерной оранжереи для выращивания растений в космосе. Специалисты института разработали пористые титановые трубки для водоснабжения корневых модулей, использовав обширный опыт ВНИИНМ в создании фильтрующих элементов на основе наноструктурированных пористых металлов, сообщили в понедельник в пресс-службе ТВЭЛ.

"Просто полить растения в космосе нельзя: струя превратится в капли, которые разлетятся в разные стороны. А если подавать воду через капиллярную структуру корневого модуля, жидкость медленно просочится сквозь поры и попадет точно к корням растений. Титановые трубки в корневом модуле будут располагаться внутри искусственного грунта. Роль пористой титановой трубки заключается во впитывании влаги, поступающей в корневой модуль и почвозаменитель, и создании разрежения в системе. При недостатке влаги в почвозаменителе в системе начинает расти разряжение. При достижении порогового значения, измеренного датчиком давления, компьютер подает сигнал в систему для подачи воды", - приводит пресс-служба слова начальника отдела специальных неядерных материалов и технологий АО "ВНИИНМ" Максима Шевердяева.

Специалисты ВНИИНМ разработали технологию, изготовили опытную партию пористых трубок на своей площадке в Москве и поставили образцы заказчику, который подтвердил соответствие их пористой структуры требуемым параметрам. На первом этапе будут проводиться испытания корневого модуля с трубками в условиях невесомости на Земле, затем планируется изготовление изделий для космических исследований.

В отличие от аналогов, которые уже побывали на МКС, российская оранжерея будет конвейерной. Она будет состоять из барабана с шестью корневыми модулями. За счет такой конструкции оранжерея должна будет обладать большей удельной производительностью съедобной биомассы по отношению к потребляемым ею ресурсам (КПД), чем более ранние аналоги.

Оранжерею для выращивания овощей на Международной космической станции разрабатывает НИИ космического приборостроения (НИИКП, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН. Опытный образец будет готов в следующем году.

О компании "ТВЭЛ"

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах, исследовательские реакторы в 10 странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.