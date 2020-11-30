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Кабмин расширил спектр услуг, предоставляемых бизнесу в МФЦ

Теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы в различные ведомства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России разрешило предоставлять ряд госуслуг для начинающих предпринимателей в многофункциональных центрах. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Правительство расширяет список сервисов, которые люди и бизнес могут получать в многофункциональных центрах: теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности", - отметил он. По словам главы кабмина, у регионов также появится возможность создавать специализированные рабочие места с доступом к Единому государственному реестру записи актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в обособленных подразделениях.

"Все эти шаги позволят усовершенствовать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, расширит список сервисов, которые будут предоставляться в рамках одного окна", - подчеркнул Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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