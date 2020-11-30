Профильный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и будет рекомендовать верхней палате парламента одобрить документ. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Сергей Рябухин.

"Члены комитета единогласно поддержали закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - сказал Рябухин.

Согласно проекту повестки, Совфед рассмотрит документ на ближайшем пленарном заседании 2 декабря.

Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей - в 2022 году, 2,39 трлн рублей - в 2023 году.