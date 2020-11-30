"Сбер" презентует разработки в области искусственного интеллекта на конференции AI Journey

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Сбер" представит 4 декабря на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта (AI), в том числе те, которые ранее не демонстрировались публично. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"На международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) "Сбер" покажет новейшие собственные разработки и решения в области искусственного интеллекта. Среди них будут и те, что никогда ранее не демонстрировались публично. Презентация состоится 4 декабря, во второй день конференции", - говорится в сообщении.

Представители "Сбера" также расскажут на конференции об AI-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.

"В этом году вся конференция переведена в онлайн, но это не помешает нам показать самые последние AI-разработки "Сбера". Скорее наоборот - это возможность расширить аудиторию конференции на весь мир. Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере", - цитируют в пресс-службе первого зампреда правления "Сбера" Александра Ведяхина.

AI Journey - одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про AI. Конференция проводится "Сбером" совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров.

В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов, сообщает пресс-служба "Сбера".