Ученые из Томска представят алгоритмы и техрешения для обеспечения 5G в Арктике

ТОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Инженеры Томского государственного университета (ТГУ) представят в конце 2020 года экспериментальный образец отечественного 5G-модема и новые алгоритмы обработки данных, которые позволят сделать производство оборудования для сетей пятого поколения дешевле и надежнее и позволят развернуть 5G в Арктике, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе томского вуза.

На данный момент отечественного оборудования для 5G в России нет. Как следует из утвержденной в ноябре правительством РФ дорожной карты, его производство начнется в 2023 году. Массовое внедрение сетей пятого поколения - сразу в 10 городах-миллионниках - запланировано на 2024 год. При этом установленные в РФ базовые станции должны состоять на 40% из отечественных комплектующих. Средства на создание оборудования и конверсию радиочастотного спектра - порядка 29 млрд рублей - будут выделены по нацпрограмме "Цифровая экономика".

"Инженеры НОЦ "Инжиниринговый центр СВЧ-техники и технологии" ТГУ создают передовые алгоритмы цифровой обработки радиосигнала для систем связи нового поколения. Применение этих алгоритмов позволит, с одной стороны, снизить стоимость услуги, с другой - обеспечить ее высокое качество даже в экстремальных условиях, например, при очень низких температурах, как в российской Арктике. Проект реализуется при поддержке Научного фонда им. Менделеева", - сообщили в пресс-службе.

Для отработки алгоритмов был собран макет отечественного 5G-модема, в настоящее время команда НОЦ тестирует приемно-передающее устройство и проверяет его работоспособность, защищенность сигнала. Совокупные результаты, полученные в рамках проекта, будут представлены до конца 2020 года и позволят создать гибкую модульную платформу для реализации систем связи.

"Научный задел, сформированный учеными ТГУ, будет полезен для решения задачи по созданию отечественной базовой станции 5G и ее компонентов (без применения импортных комплектующих), поставленной правительством РФ", - отмечает пресс-служба.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Ее основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпрограммы - свыше 1,5 трлн рублей.