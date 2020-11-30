Минцифры планирует продлить меры господдержки СМИ на 2021 год

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует продлить меры государственной поддержки СМИ на 2021 год. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Екатерина Ларина на X Международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" в понедельник.

"Поскольку очевидно, что пандемия 31 декабря 2020 года не закончится, и уж точно не закончится тот негативный эффект, который она имеет на экономику, мы занимаемся тем, чтобы продлить меры поддержки на весь следующий период. Просим - весь следующий год, аргументируя это тем, что даже если все пойдет по благоприятному сценарию, и собственно эпидемиологическая ситуация улучшится, на восстановление экономики потребуется дополнительное время, поэтому мы будем просить продления на весь 2021 год", - сказала Ларина.

Представитель Минцифры отметила, что работа над этим идет в контакте с Минэкономразвития. "Ситуация аналогичная и по другим отраслям, у многих она значительно тяжелее. Поэтому очень важно, чтобы быстрее вышла корректировка в закон, позволяющая правительству также принимать своими актами решения в том числе по временному сокращению перечня лицензионных требований или приостановке отдельных лицензионных требований", - добавила она.

Кроме того, по словам Лариной, ведомство будет учитывать положение компаний, которые не смогли получить поддержку только из-за несоответствия кодов ОКВЭД их фактической деятельности. "Не все смогли воспользоваться этими мерами, поскольку основным кодом экономической деятельности значился, например, деятельность рекламных агентств. <...> В связи с этим мы при продлении хотим предусмотреть и возможность распространить эту меру на тех, у кого код был скорректирован в течение этого года. <...> При продлении мы будем аргументировать и пытаться настаивать на том, что те компании, которые поменяли коды летом этого года - это не значит, что они просто пытались необъективно войти в число пострадавших, а привели в соответствие со своей фактической деятельностью данные, которые были в федеральной налоговой службе, и поскольку это соответствует фактической деятельности, то, безусловно, необходимо распространить на них эти меры поддержки", - сообщила директор департамента.

О господдержке СМИ

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки могут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень была внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Большая часть СМИ были включены в перечень пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Около 30 тыс. СМИ могли получить льготы, из них 15 тыс. - это печатные СМИ, около 8 тыс. - это теле- и радио.

В соответствии с 281 указом Минцифры были сокращены лицензионные требования. С марта по сентябрь поступило около 1,5 тыс. обращений от радиовещателей, по результатам рассмотрения были приняты следующие меры: рассрочки по уплате платежей - 348 случаев, приостановка вещания до 3 месяцев - 107, снижение мощности передатчика - 231, перевод на режим моновещания - 44, снижение загрузки - отключение оборудования в ночное время - 259.