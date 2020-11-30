Производство "Авифавира" планируют увеличить до 400 тыс. упаковок в месяц к 2021 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК "ХимРар" удвоили в ноябре объем выпуска препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Авифавир" и подключают две новые производственные площадки, что позволит к началу 2021 года производить 400 тыс. упаковок в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

"Благодаря состоявшемуся в ноябре переводу производственных подразделений ГК "ХимРар" на полную мощность и круглосуточный режим работы удалось обеспечить двукратный рост объема производства до уровня 200 000 упаковок в месяц. Кроме того, 25 ноября поданы заявки в Минздрав на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. Уже к началу 2021 года количество выпускаемого препарата может быть увеличено до 400 000 упаковок в месяц и более, что позволит обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и зарубежных партнеров", - говорится в сообщении.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, отмечается растущий спрос на "Авифавир", в том числе в связи с началом его применения для амбулаторного лечения COVID-19.

"Совместно с партнерами мы принимаем все возможные меры для увеличения объемов производства и поставок "Авифавира" в регионы при полном контроле за его качеством", - отметил он.

Поставки "Авифавира" уже осуществлены в 15 стран мира.

"Авифавир" (фавипиравир) - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях в России с участием более 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также исследованиями в Японии и других странах.