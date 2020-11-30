"Новатэк" выделил 150 млн рублей на развитие Мурманского техуниверситета

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Новатэк" выделила 150 млн рублей на оборудование для Мурманского государственного технического университета в рамках соглашения по подготовке квалифицированных кадров для Арктики. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

"Компания "Новатэк" проинвестировала уже 150 млн рублей первых на закупку оборудования, новых лабораторий и реновации корпусов", - сказал Чибис.

В мае этого года сообщалось, что компания "Новатэк" поддержит систему образования Мурманской области и поможет в развитии спортивной инфраструктуры региона, объем инвестиций в 2020 году составит 400 млн рублей. Соответствующее соглашение было подписано между правительством региона и компанией.

"Программа реновации нашей славной мореходки в современный технический университет для нужд Арктики начинает давать ощутимые, конкретные плоды, - сказал глава региона, отметив, что в январе ожидается приезд группы во главе с профессором из Норвегии для работы в МГТУ. - Это стало возможным благодаря тому проекту по перезагрузке МГТУ, который мы сейчас реализуем", - дополнил глава региона.

Он уточнил, что высококвалифицированные кадры необходимы региону для реализации масштабных инфраструктурных и других проектов. В качестве примера губернатор привел недавнюю уникальную операцию по перегрузке сжиженного природного газа в Кильдинском заливе Мурманской области - впервые в стране танкер ледового класса Arc7 "Николай Евгенов" успешно перегрузил доставленную с завода "Ямал СПГ" в Сабетте партию СПГ на конвенциональный танкер Yamal Spirit способом "борт в борт".

"Это действительно уникальная для нашей страны операция, перевалка осуществлялась с привлечением специалистов, которых, по сути, в РФ пока серьезный дефицит. И мы договорились, что <...> для расширения всего, что связано с сжиженным природным газом, вместе с компанией "Новатэк" будем эти компетенции, этих людей начинать готовить в Мурманском государственном техническом университете", - сказал Чибис.