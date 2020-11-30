Отгрузка нефти через крупнейшие порты России в ноябре упала на 20%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Отгрузка нефти через крупнейшие порты РФ в ноябре 2020 года упала на 20% в сравнении с ноябрем 2019 года, до 7,445 млн тонн. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

В ноябре этого года отгрузка нефти из Усть-Луги упала на 39,9% по сравнению с ноябрем прошлого года, до 900 тыс. тонн, из Приморска - на 28%, до 2,3 млн тонн, из Новороссийска - на 25,8%, до 1,605 млн тонн. Отгрузка нефти в Козьмино в ноябре выросла на 4,4% к ноябрю 2019 года, составив 2,64 млн тонн.

Демин отметил, что план ноября в крупнейший портах РФ был выполнен. В порту Махачкалы из-за шторма будет перенесена отгрузка порядка 48 тыс. тонн нефти с ноября на декабрь. "В Махачкале шторм, начавшийся в воскресенье, закончился сегодня в 6:30, из-за непогоды в ноябре переходный объем на декабрь по предварительным расчетам составит 48 тыс. тонн", - сказал он.

Демин также добавил, что в Новороссийске и в Приморске в ноябре также был выполнен план по отгрузке дизельного топлива Евро-5 (ДТ5). В Новороссийске в ноябре было отгружено 433 тыс. тонн ДТ5 против 430 тыс. тонн в ноябре 2019 года. В Приморске - 1,267 млн тонн в ноябре 2020 года против 1,213 млн тонн в ноябре 2019 года. В декабре "Транснефть" планирует увеличить объемы отгрузки ДТ5 из Новороссийска и Приморска до 426 тыс. тонн и 1,430 млн тонн соответственно.

Отгрузку нефти в декабре в крупнейших портах РФ планируется увеличить в сравнении с ноябрем 2020 года до 7,63 млн тонн, добавил Демин.

По его словам, из Новороссийска в следующем месяце планируется отгрузить 1,39 млн тонн нефти, из Приморска - 2,4 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 1,3 млн тонн нефти, из Козьмино - 2,54 млн тонн нефти.