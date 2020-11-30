Более 600 мероприятий запланировано в Приамурье в рамках нацпрограммы развития ДФО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 600 мероприятий запланировано в рамках реализации национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2024 и на перспективу до 2035 года, которая утверждена правительством РФ, сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" Василий Орлов.

"В прошлом месяце утверждена Национальная программа развития Дальнего Востока. Только в Амурской области запланированы более 600 мероприятий: это строительство новых объектов, ремонт старых и многое другое", - сказал Орлов.

От отметил, что в рамках экономического блока в стратегии развития региона отражены шесть направлений, два из которых принципиально новые - это космос и газопереработка.

По данным правительства Амурской области, формирование предложений по развитию и обеспечению опережающего социально-экономического развития ДФО велось с учетом мнения жителей Амурской области, которые направили более 700 предложений по улучшению условий жизни в регионе. "80% из этих предложений нашли свое отражение в предложениях Амурской области для включения в Национальную программу по развитию Дальнего Востока. <...> в план включены значимые для Амурской области мероприятия такие как строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево", мостового перехода через реку Зея, а также участков автомобильных дорог федерального значения", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

О нацпрограмме

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало программу и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту. Планировалось, что общий ее объем с учетом бюджетных и внебюджетных вложений составит 11,7 трлн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу контролировать процесс подготовки нацпрограммы.