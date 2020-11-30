Власти Москвы выделили предпринимателям еще более 165 млн рублей в виде субсидий и грантов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выделил еще более 165 млн рублей в виде субсидий и грантов для малых и средних предприятий столицы, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На последних комиссиях было одобрено 37 заявок, а общая сумма выделенных по ним средств составляет 165,8 млн рублей. Из них рекордный объем выплат - свыше 108 млн рублей - направлен на создание и развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса столицы", - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что субсидии выделены технопарку и промышленному комплексу на компенсацию выплат по кредитам на развитие. Максимальный размер выплат по этому направлению может достигать 300 млн рублей на компанию в год.

Еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия с ее помощью возместят затраты на проценты по кредитам на развитие деятельности. На эти цели им выделяют 1,5 млн рублей. Еще восемь компаний смогут за счет субсидии вернуть средства, затраченные на приобретение оборудования. Для этого они получат 19,16 млн рублей. Кроме того, двум организациям одобрены средства на возмещение части затрат на лизинговые платежи общей суммой 5 млн рублей.

Шесть столичных предприятий получат экспортные гранты в общей сумме более 28,5 млн рублей. Размер выплат для каждого заявителя составляет 10% от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом. Лимит выплат по этому виду поддержки - 10 млн рублей. Кроме того, одна из одобренных заявок связана с субсидией на экспорт на сумму 1,2 млн рублей. Этот вид выплат дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение разрешительных документов: патентов, сертификацию продукции, систем менеджмента качества, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. Максимальный размер компенсации - 3 млн рублей по каждому виду поддержки.

Специалисты комиссии также одобрили 16 столичным предприятиям субсидии на обучение сотрудников. Совокупный размер компенсаций составляет 1,59 млн рублей. Этот вид поддержки распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования персонала по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию. Кроме того, возмещению подлежит оплата программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA). Размер выплаты может достигать 120 тыс. рублей на одного человека в год и до 10 млн рублей суммарно на компанию, но не более 95% понесенных затрат.

В официальном Telegram-канале департамента предпринимательства и инновационного развития "Субсидии московским предпринимателям" сообщается, что, по состоянию на 27 ноября, за 2020 год была одобрена 1 501 заявка на субсидии и гранты на сумму 1,8 млрд рублей.