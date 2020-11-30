Почти 300 тыс. российских компаний получили субсидии на средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 300 тыс. российских компаний получили госсубсидии на приобретение средств индивидуальной защиты на сумму около 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе круглого стола "Меры поддержки МСП в условиях экономического кризиса: задачи текущего этапа. Основные приоритеты обновленного до 2030 года нацпроекта".

"Из последнего - это субсидии на средства индивидуальной защиты, на возобновление деятельности, у нас этой мерой поддержки почти 300 тыс. компаний воспользовалось, почти 12 млрд рублей было предоставлено в виде грантов бизнесу", - сказал министр.

Он также отметил, что программа беспроцентного кредитования пострадавших из-за пандемии коронавируса предприятий позволила сохранить 1,2 млн рабочих мест.

Кроме того, по программе льготного кредитования с последующим списанием (ФОТ 2.0) выдано 416 млрд рублей, поддержано 5,4 млн рабочих мест. "Мы провели мониторинг, почти 95% заемщиков сохраняют свои коллективы, рассчитывая на списание кредитов. Это говорит о том, что несмотря на текущую сложную ситуацию, это крайне эффективный механизм поддержки сохранения рабочих мест для бизнеса", - добавил Решетников.

При этом глава Минэкономразвития отметил, что министерство сейчас финализирует антикризисные программы. "ФОТ под 0 у нас фактически завершится до 1 июня 2021 года, тогда у нас закончится срок по последним кредитным соглашениям. По ФОТ 2.0 у нас завершится программа в апреле 2021 года, когда мы должны списать 400 млрд рублей задолженности", - подчеркнул Решетников.