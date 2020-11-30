Аэропорт Петербурга впервые запустит рейсы в Анапу и Геленджик в зимнем сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково откроет рейсы в Грозный, Анапу и Геленджик в зимнем сезоне 2020-2021 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота северной столицы", зимние рейсы в Анапу и Геленджик из Петербурга будут запущены впервые.

"С начала декабря авиакомпания Utair начнет выполнение трех новых рейсов. При этом на направлении в Геленджик она станет уникальным перевозчиком в зимнем расписании Пулково. Отметим, что рейсы в Анапу и Геленджик являются новыми для зимнего расписания аэропорта", - говорится в сообщении.

Первый полет из Пулково в столицу Чечни планируется 5 декабря. Рейсы в Грозный будут совершать четыре раза в неделю. Авиасообщение с Анапой откроется 7 декабря, отправления будут доступны два раза в неделю. Рейсы в Геленджик станут доступны с 11 декабря один раз в неделю.

Расписание полетов на зимний сезон действительно до конца марта 2021 года.

Анапа является популярным направлением для перелетов из Санкт-Петербурга, в частности, в июле этого года она вошла в шесть самых востребованных маршрутов для пассажиров.

Пулково - международный аэропорт Петербурга. Пассажиропоток Пулково по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, по итогам 2020 года планировалось, что число пассажиров, обслуженных авиаузлом, превысит 20 млн. Однако ранее в руководстве аэропорта сообщали, что на фоне пандемии коронавируса и закрытия многих международных направлений перелетов показатель в 20 млн пассажиров достигнут не будет.