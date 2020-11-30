В ЕЭК заявили, что в 2021 году в ЕАЭС подготовят проект договора по ценам на газ

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Проект договора по вопросам формирования цен на газ и тарифов на его транзит должен быть разработан в будущем году в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в понедельник председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас есть программа формирования общего рынка газа. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны - мы так рассчитываем - все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку", - отметил глава ЕЭК, слова которого приводит агентство БелТА.

Как считает Мясникович, некоторые вопросы в рамках ЕАЭС можно решить на двусторонней основе, если нет возможности принять общее решение на условиях взаимности для всех пяти стран экономического союза. В частности, предположил глава ЕЭК, Белоруссия и Россия будут договариваться по газовым вопросам напрямую, а не ждать создания его общего рынка. "И тот, и другой вопросы имеют свои преимущества и недостатки. Армения и Кыргызстан однозначно полагают, что вместе с Беларусью можно будет решать и их вопросы по тарифам на прокачку и ценам на газ, - сказал он. - Но надо учитывать, что уровень интеграции, сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеет очень сильные позиции".

Мясникович констатировал, что подходы к формированию общего рынка газа у государств - членов ЕАЭС разделились. Если Россия и Казахстан занимают одну позицию, то Белоруссия, Армения и Киргизия - другую. "Поэтому вопрос непростой, дискуссионный. Я думаю, это будет один из ключевых вопросов повестки 11 декабря (на саммите ЕАЭС - прим. ТАСС)", - заявил глава ЕЭК.

Проектная интеграция

Мясникович также сообщил, что ЕАЭС переходит к новой фазе развития - проектной интеграции - и готов предложить проекты на $200 млрд.

"Мы переходим в новую фазу (и это во многом благодаря Беларуси) - проектной интеграции, когда кроме общесистемных мер будут вырисовываться конкретные меры для сферы материального производства, для социальной сферы, - сказал Мясникович. - Например, мы в ЕЭК вместе со странами проработали карту индустриализации. Уже набирается [немало] совместных проектов, которые можно предложить и частному бизнесу, и потенциальным зарубежным инвесторам, на $200 млрд по сметной стоимости". Он пояснил, что это то "интеграционное ядро, благодаря которому вопросы интеграции приобретают необратимый характер".

Мясникович отметил, что до настоящего времени в деятельности ЕАЭС отрабатывались в основном вопросы снятия барьеров во внутренней торговле, ограничений и так далее, это касалось товаров и услуг, которые производятся или оказываются в странах ЕАЭС. "А сейчас речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские экономические компании, которые будут объединены по принципу бизнеса", - отметил Мясникович. По его словам, отдельно идет речь об агроиндустрии и особое внимание в этом вопросе уделяется самодостаточности ЕАЭС в обеспечении продовольственной безопасности. "Мы видим, что есть полная обеспеченность. Нет никаких угроз, что если третьи страны изменят торговые режимы, то это может негативно сказаться на продовольственной безопасности. Такого нет, - подчеркнул Мясникович. - Сейчас в комиссии отрабатываем вопросы корректного управления этими продовольственными ресурсами, учитывая природно-климатические факторы и специализацию стран".