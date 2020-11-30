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"Ростелеком" приобретет разработчика в сфере цифровизации обращения с отходами

"Большая Тройка" войдет в состав группы "Ростелеком" как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции, сообщил оператор

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" приобретает ведущего разработчика в сфере цифровизации обращения с отходами и экологии - "Большая тройка". Об этом говорится в сообщении оператора.

"Ростелеком" заключил договор на приобретение 1% и колл-опционы на 50% долей ООО "Большая Тройка" - компании, оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере обращения с отходами и экологии. Сумма сделки после ее завершения составит 1,275 млрд рублей (с учетом реализации колл-опционов в первой половине 2021 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка позволит "Ростелекому" занять лидирующие позиции на рынке цифровых решений для управления оборотом отходов различных категорий с общим объемом более 20 млрд рублей в течение пяти лет. "Большая Тройка" войдет в состав группы "Ростелеком" как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

"Большая Тройка" - российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения, технологий автоматизации и микроэлектроники для решения проблем экологии. Продукты компании используют более 60 субъектов РФ. Выручка "Большой Тройки" в 2020 году ожидается на уровне 1 млрд рублей.

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