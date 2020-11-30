В Shell сообщили, что завершили обязательства по финансированию "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Англо-голландская Shell во втором квартале 2020 года завершила обязательства по финансированию проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Проект находится на продвинутой стадии реализации. Во втором квартале 2020 года концерн Shell завершил свои обязательства по предоставлению финансирования проекту", - сказали в компании.

Партнеры Nord Stream 2 (оператор проекта строительства "Северного потока - 2") - европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Европейские компании, согласно соглашению о финансировании, должны были выделить на проект по €950 млн.

Shell не раскрывает объем инвестиций в проект строительства газопровода со своей стороны.

Австрийская OMV направила на финансирование проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2" порядка €729 млн, сообщили ТАСС в компании, также добавив, что финансовые взносы в проект к настоящему времени завершены.

Исполнительный финансовый директор германского концерна Uniper Саша Биберт в начале ноября на телефонной конференции с журналистами сообщил, что по состоянию на ноябрь 2020 года компания направила €700 млн на финансирование проекта "Северный поток - 2". Эта сумма не изменилась с мая.

Ранее в пресс-службе Wintershall Dea ТАСС поясняли, что на финансирование проекта было направлено примерно 75% закрепленной в договоре в апреле 2017 года суммы в €950 млн - то есть примерно €712 млн.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В результате к европейским берегам были отправлены российские трубоукладчики.

Оператор строительства "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG - вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Название этого судна компанией пока не раскрывается.

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что оператор строительства газопровода - Nord Stream 2 AG - может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода на участке к югу от Адлергрунда. Это последняя точка "Северного потока - 2" до датской экономической зоны с германской стороны.