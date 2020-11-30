Авиакомпания Nordwind отменила в зимнем расписании рейсы из Калининграда в Стамбул

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind отменила в зимнем расписании полетов прямые рейсы из Калининграда в Стамбул, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградского аэропорта Храброво.

"Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") отменила ранее запланированные прямые рейсы по маршруту Калининград - Стамбул. Рейсы по данному направлению в рамках действия зимнего расписания выполняться не будут", - рассказала представитель пресс-службы авиаузла Наталья Грицун.

Ранее сообщалось об отмене авиакомпанией Nordwind в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запланированных с 16 ноября прямых рейсов по маршруту Стамбул - Калининград - Стамбул лишь до 18 декабря.

С того же дня, с 16 ноября, перевозчик перестал выполнять заявленные в зимнем расписании прямые рейсы из Калининграда в Сочи. А неделю спустя стало известно об отмене Nordwind с 26 ноября 2020 года до конца зимнего сезона прямых рейсов по маршруту Калининград - Нижний Новгород, а также до 24 декабря - в Челябинск.

На сегодня компания Nordwind выполняет из Калининграда дважды в неделю полеты лишь в Казань.

Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Псковом, Петрозаводском, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.