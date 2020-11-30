Кудрин: мораторий на проверки МСП позволит компаниям сосредоточиться на работе в пандемию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поддерживаю это решение президента и правительства. Проверка для предпринимателя - это дни и недели дополнительного труда, поэтому год без плановых проверок позволит тысячам компаний сосредоточиться на работе в сложнейших условиях пандемии", - написал он.

Ранее сообщалось, что правительство до конца 2021 года продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса.