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Кудрин: мораторий на проверки МСП позволит компаниям сосредоточиться на работе в пандемию

Ранее кабмин продлил мораторий на плановые проверки до конца 2021 года
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поддерживаю это решение президента и правительства. Проверка для предпринимателя - это дни и недели дополнительного труда, поэтому год без плановых проверок позволит тысячам компаний сосредоточиться на работе в сложнейших условиях пандемии", - написал он.

Ранее сообщалось, что правительство до конца 2021 года продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

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