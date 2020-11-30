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Путин проведет 1 декабря в Тобольске совещание о развитии нефтегазохимической отрасли

Помимо этого, глава государства посетит предприятие "Запсибнефтехима" и пообщается с губернатором Тюменской области Александром Моором

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск и проведет там совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом соощил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Владимир Путин будет находиться в Тобольске, заниматься он будет вопросами нефтегазохимии, - проинформировал представитель Кремля. - Состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли".

Также глава государства посетит предприятие "Запсибнефтехима" и пообщается с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам Пескова, сопровождать Путина будет в том числе полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМоор, Александр Викторович
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