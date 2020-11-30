Контакты Путина с Саудовской Аравией, ОАЭ и Казахстаном 30 ноября не запланированы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует в понедельник, 30 ноября, провести какие-либо контакты с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас пока нет таких планов", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разговора с руководством Саудовской Аравии накануне очередной встречи ОПЕК+. Отвечая на уточняющий вопрос, ожидаются ли какие-либо переговоры с руководством ОАЭ или Казахстана, Песков также заявил, что "ничего не запланировано".

Представитель Кремля не стал комментировать, какова позиция РФ относительно судьбы сделки в рамках ОПЕК+ на 2021 год. "Я думаю, что по итогам этого общения как-то проинформирует СМИ [вице-премьер РФ Александр] Новак, который курирует эту тему. Но пока я ничего не буду вам анонсировать", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, запланирована ли отдельная встреча Путина и Новака, пояснив, что "президент общается с вице-премьерами регулярно". При этом он затруднился ответить, поднимается ли вопрос судьбы нефтяной сделки на таких регулярных встречах. "Я не могу вам точно сказать, но это достаточно важная тема, поэтому, конечно, президенту докладываются все нюансы", - предположил Песков.

Судьба сделки

Неформальные консультации министров мониторингового комитета ОПЕК+ вечером 29 ноября завершились без консенсуса относительно того, какой уровень добычи нефти рекомендовать странам альянса на первые месяцы 2021 года. Одновременно агентство Bloomberg сообщает, что некоторые члены комитета оказались не согласны с тем, что смягчение ограничений нужно отложить с января 2021 года на более поздний срок.

Целью консультаций мониторингового комитета является вынесение рекомендации по уровням добычи нефти странам альянса на первые месяцы 2021 года. Изначальный план сделки, утвержденный еще в апреле этого года, предусматривал постепенное смягчение ограничений с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до 5,8 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Однако из-за второй волны коронавируса, которая сопровождается новыми локдаунами, многие члены ОПЕК+, главным образом ближневосточные страны, посчитали, что ослабление ограничений нужно отложить. Так, предлагалось продлить действующий уровень сокращения добычи на три месяца или даже на полгода в 2021 году.

На 30 ноября запланирована министерская встреча стран ОПЕК, на которой должна быть рассмотрена рекомендация мониторингового комитета по уровням добычи. Однако она намечена на 16:00 мск, то есть у министров еще есть полдня в понедельник для продолжения консультаций.