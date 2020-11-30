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Число жалоб на МФО по взысканию просроченных долгов снизилось на 45% за 10 месяцев

При этом ЦБ пришлось исключить из реестра в 2020 году несколько микрофинансовых организаций, которые допускали систематические нарушения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жалобы на взыскание просроченной задолженности микрофинансовыми организациями (МФО) снизились на 45% в январе - октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России Михаил Мамута на XIX Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Очень сильно снизилось количество жалоб по той теме, которая ранее была чуть ли не самой болезненной для этого рынка - это взыскание просроченной задолженности. Снижение составило целых 45%", - сказал он.

При этом ЦБ пришлось исключить из реестра в 2020 году несколько микрофинансовых организаций, которые допускали систематические нарушения.

Также он добавил, что несмотря на пандемию и необходимостью вводить кредитные каникулы, количество жалоб потребителей на МФО за 10 месяцев этого года снизилось почти на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По тематике предоставления кредитных каникул в силу закона, принятого в рамках поддержки граждан в период пандемии, на микрофинансовые институты почти не было жалоб. Это говорит о том, что в целом микрофинансовые институты достаточно серьезно отнеслись к необходимости предоставлять кредитные каникулы, отметил представитель ЦБ.

Количество жалоб на кредитные кооперативы также сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном жалобы касаются невозврата в срок личных сбережений.

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