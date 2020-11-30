Льготные билеты на электрички для учащихся можно будет оформить в мобильном приложении РЖД

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Льготные билеты для школьников и студентов на пригородные поезда можно будет оформить через обновленное мобильное приложение "РЖД пассажирам". Сейчас нововведение в тестовом режиме доступно только для пассажиров Калининградской пригородной пассажирской компании, в дальнейшем сервис может быть распространен и на другие российские регионы, говорится в сообщении РЖД.

"В обновленной версии мобильного приложения "РЖД пассажирам" появилась возможность оформить льготные билеты для школьников и студентов на пригородные поезда.", - говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что услуга может быть внедрена только в регионах, где власти предоставляют учащимся скидки на проезд в электричках. Как, к примеру, правительством Калининградской области предусмотрена скидка 50% для школьников и студентов очной формы обучения на проезд в пригородных поездах с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

В РЖД пояснили, что для приобретения льготного проездного документа требуется обновить приложение "РЖД пассажирам" до последней версии, выбрать станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд. Льготный билет активируется в разделе "Данные пассажира", оплата производится онлайн. Комиссия за покупку билета не взимается. Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно. Согласно правилам перевозок пассажиров, купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления. Возврату пригородные билеты не подлежат.