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Песков сообщил, что конкретных планов по строительству моста на Сахалин нет

Пресс-секретарь президента отметил, что "возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство моста на Сахалин должно быть экономически обоснованным, пока конкретных планов возведения столь масштабного объекта нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет", - сказал он. Песков подчеркнул, что "экономические факторы, естественно, первостепенны".

"Абсолютно очевидно, что, действительно, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее", - отметил Песков. "Но об этом говорить не приходится", - заключил пресс-секретарь президента.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСахалинская область
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