Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти с января

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Разногласия внутри соглашения ОПЕК+ касаются механизма восстановления добычи нефти. Как сообщили источники ТАСС в ОПЕК, некоторые страны настаивают на том, чтобы помесячно увеличивать добычу с января, тогда как другие выступают за продление текущего уровня сокращений добычи на несколько месяцев.

"Некоторые страны, включая Россию, хотят постепенно наращивать с января", - сказал он. Свою позицию они обосновывают тем, что ситуация на рынке нефти более благоприятная, чем весной. Другой собеседник ТАСС сообщил, что вице-премьер РФ Александр Новак в четверг провел закрытое совещание с нефтяными компаниями по позиции РФ на переговорах с ОПЕК+. Однако не стал раскрывать его итоги.

Ранее источники ТАСС также сообщали, что Казахстан категорически против продления текущего уровня сокращения добычи нефти на ближайшие месяцы. Консультации членов мониторингового комитета ОПЕК+, которые в воскресенье вечером не смогли завершиться консенсусом, должны были продолжиться сегодня. Цель переговоров - вынесли рекомендацию для министерской встречи ОПЕК и "не ОПЕК", которая состоится 30 ноября - 1 декабря. На ней и должно приниматься решение об уровнях добычи на ближайшие месяцы 2021 года. Заседание стран ОПЕК назначено на 16 мск в понедельник.