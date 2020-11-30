Мишустин: Запад применяет давление и санкции, чтобы сохранить привилегированное положение

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Современный мир становится многополярным, но западные страны стремятся сохранить привилегированное положение, применяя санкции и экономические ограничения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Наша встреча проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике. Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления", - сказал глава российского правительства.

Мишустин отметил, что "санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях".

По его словам, "распространение коронавируса еще больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел". "Во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производств и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растет безработица".

"Мы все это ощутили, и коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик стран ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики", - указал Мишустин и подчеркнул, что "этот факт вселяет определенную уверенность в будущем".