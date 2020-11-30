Ипотечные облигации ДОМ.РФ получат доступ к операциям РЕПО с Федеральным казначейством

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ планируется подключить к операциям РЕПО с Федеральным казначейством (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Облигации с ипотечным покрытием и поручительством единого института развития ДОМ.РФ, эмитентом которых является ООО "Ипотечный агент ДОМ.РФ", планируются к включению в состав обеспечения операций по управлению временно свободными остатками Федерального казначейства с использованием механизма РЕПО", - говорится в сообщении.

Возможность привлекать временно свободные средства федерального бюджета через операции РЕПО с ипотечными облигациями ДОМ.РФ позволит повысить привлекательность этого инструмента для инвесторов, считает заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко. В свою очередь, управляющий директор по развитию систем управления обеспечением НРД Алина Акчурина отметила, что операции РЕПО дают возможность государственным кредиторам размещать средства с низким риском и оптимальной доходностью, а банкам - получать доступ к источнику ликвидности. "Расширение обеспечения в операциях РЕПО с Федеральным казначейством облигациями ДОМ.РФ откроет дополнительные возможности для банков-заемщиков и увеличит привлекательность операций в целом", - добавила она.

Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков также отметил важность включения ИЦБ ДОМ.РФ в обеспечение по операциям РЕПО с Федеральным казначейством для развития этого рынка. "Возможность рыночных участников привлекать ресурсы под ипотечные облигации ДОМ.РФ положительно скажется на ликвидности этого рынка, что сделает секьюритизацию ипотечных кредитов еще более эффективным механизмом повышения доступности жилья в России. В то же время расширение перечня инструментов за счет самых надежных бумаг играет важную роль для эффективного управления временно свободной ликвидностью Федерального казначейства", - сказал Чебесков.

Также, по мнению главного эксперта компании "Русипотека" Сергея Гордейко, средства Федерального казначейства станут дополнительным источником для увеличения оборота ипотечных облигаций. "Любые такие решения для рынка полезны из-за ограниченного круга инвесторов в ИЦБ. Другими словами, расширяется доступ кредитных организаций к источнику ликвидности. С учетом запланированного роста ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ такой источник средств может стать довольно востребованным", - считает эксперт.

С 2015 года Федеральное казначейство разместило в РЕПО более 146 трлн рублей. Включение ипотечных облигаций ДОМ.РФ в механизм РЕПО с Федеральным казначейством является частью дорожной карты по развитию рынка ИЦБ в России.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают более 80% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы. С 2016 года ДОМ.РФ разместил 23 выпуска ИЦБ на общую сумму около 600 млрд рублей.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.